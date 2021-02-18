Ученые рассказали о тяжелом течении COVID-19 у младенцев на искусственном вскармливании

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Тяжелее всего COVID-19 переносят дети до года, находящиеся на искусственном вскармливании, сообщает газета "Известия" с ссылкой на исследования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Причиной этого является то, что без грудного молока к младенцам не поступают ключевые иммунные компоненты, а их собственный организм еще не вырабатывает достаточно защитных антител.

"Искусственники в принципе болеют тяжелее любыми инфекционными заболеваниями по отношению к младенцам, которых матери кормят грудным молоком", – рассказал замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов.

Профессор предположил, что можно было бы создать банк грудного молока с антителами к коронавирусу и давать его уязвимым искусственникам, но пока эта идея кажется экспертам технически невыполнимой.

Отмечается, что хотя искусственники тяжело переносят COVID-19, они не подвержены развитию мультивоспалительного синдрома, который является самым опасным осложнением коронавирусной инфекции по мнению эпидемиологов.

Лучшим решением для заразившихся мам ученые называют временную изоляцию ребенка. Однако рекомендуется продолжать естественное вскармливание путем сцеживания.

"В одной комнате происходит сцеживание, а в другой комнате находится ребенок, который получает ценный продукт с антителами. Мне кажется, это лучший вариант", – подытожил Горелов.

Ранее ученый оценил вероятность передачи коронавируса на свежем воздухе. Специалист сообщил, что март и апрель прошлого года показали, что вирус не распространяется достаточно хорошо на открытых пространствах.