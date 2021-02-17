Ученый оценил вероятность передачи коронавируса на свежем воздухе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вирус SARS-CoV-2 распространяется и передается на открытом воздухе недостаточно активно, большая часть заражений происходит в закрытых помещениях, заявил научный советник правительства Великобритании Марк Вулхаус.
"Свидетельства, в том числе за март и апрель прошлого года, показывают, что вирус не распространяется достаточно хорошо на открытых пространствах. Есть очень и очень небольшое количество свидетельств, говорящих о том, что какие-либо случаи заражения случались в Британии на свежем воздухе", – приводит его слова РИА Новости.
Эксперт полагает, что правительство должно учитывать эти данные при принятии решения о сроках выхода из локдауна.
"Я думаю, выйти из локдауна можно раньше... И мы также должны подумать о том, чтобы открыть школы гораздо раньше, чем планируется", – подчеркнул он.
Ранее в Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои жилища.
Британцам пришлось измерить талию перед выходом на работу
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