Ученый оценил вероятность передачи коронавируса на свежем воздухе

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Вирус SARS-CoV-2 распространяется и передается на открытом воздухе недостаточно активно, большая часть заражений происходит в закрытых помещениях, заявил научный советник правительства Великобритании Марк Вулхаус.

"Свидетельства, в том числе за март и апрель прошлого года, показывают, что вирус не распространяется достаточно хорошо на открытых пространствах. Есть очень и очень небольшое количество свидетельств, говорящих о том, что какие-либо случаи заражения случались в Британии на свежем воздухе", – приводит его слова РИА Новости.

Эксперт полагает, что правительство должно учитывать эти данные при принятии решения о сроках выхода из локдауна.

"Я думаю, выйти из локдауна можно раньше... И мы также должны подумать о том, чтобы открыть школы гораздо раньше, чем планируется", – подчеркнул он.

Ранее в Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои жилища.