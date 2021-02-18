Врач дал рекомендации по восстановлению обоняния после COVID-19

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов в рамках пресс-конференции дал совет по восстановлению обоняния и вкуса после перенесенного COVID-19.

По словам специалиста, для наиболее эффективного восстановления следует тренировать свои рецепторы.

"В целом, рекомендуется, если человек ощущает, что неполноценно у него восстановился вкус и запах, тренировать свои рецепторы различными раздражающими веществами, такими как духи или продукты питания, которые имеют резкий запах или вкус", – сказал Леонов.

Специалист также отметил, что физиологические особенности и темпы восстановления нервной ткани у каждого человека различаются, поэтому обоняние и ощущение вкуса восстанавливаются у всех с разной скоростью.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве. По ее словам, в столице во всех возрастных группах, включая детей, четвертую неделю идет спад заболеваемости коронавирусной инфекцией.