Ракова рассказала о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице во всех возрастных группах, включая детей, четвертую неделю идет спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Во всех возрастных группах, включая детей, мы уже четвертую неделю наблюдаем спад заболеваемости. При этом, спад заболеваемости среди детей средних и старших классов последние четыре недели составляет около 30%", – сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

Вице-мэр добавила, что среди детей младших классов спад заболеваемости COVID-19 составляет 11%.

В России за последние сутки выявили 13 447 новых случаев коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 1 950 случаев, на Санкт-Петербург – 1 094, на Московскую область – 577.

Ранее в ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса. В мире число новых случаев заражения продолжает снижаться. Специалисты предупредили о необходимости соблюдения мер предосторожности.

