Регистрация вакцины против коронавируса "КовиВак" ожидается 20 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Регистрация вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак" центра имени Чумакова ожидается 20 февраля 2021 года, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Как ранее рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, иммунитет к COVID-19 появляется уже на 28-й день после вакцинации препаратом "КовиВак". По ее словам, данные клинических испытаний подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этого препарата.

Для производства собственной вакцины от коронавируса центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова подготовил производственную площадку.

Также сообщалось, что клинические испытания вакцины против COVID-19, которая была создана центром имени М. П. Чумакова РАН, идут хорошо. По словам директора учреждения, у участников данного исследования не обнаружили нежелательных явлений. К клиническим исследованиям вакцины приступили 6 октября.