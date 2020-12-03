Центр имени Чумакова подготовил площадку для производства вакцины от COVID-19

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Для производства собственной вакцины от коронавируса с февраля 2021 года центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова подготовил производственную площадку. Об этом сообщает ТАСС.

"Для производства вакцины с февраля следующего года мы уже создали производственную площадку", – сказал директор центра член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины против COVID-19, которая была создана центром имени М. П. Чумакова РАН, идут хорошо. По словам директора учреждения, у участников данного исследования не обнаружили нежелательных явлений. К клиническим исследованиям вакцины приступили 6 октября. Они проходят в Новосибирске.

8 сентября Минздрав РФ выпустил первую вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник V" в гражданский оборот. Первую партию направили в регионы 12 сентября.