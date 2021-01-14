В Центре им. Чумакова назвали обязательным ношение маски после вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гендиректор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что в период распространения коронавируса средства защиты должны использовать все, в том числе и те, кто получил вакцину или переболел. Об этом сообщает ТАСС.

"Пока нельзя исключить, что человек, получивший вакцину от коронавирусной инфекции или переболевший, может являться переносчиком вируса, то есть представлять опасность для окружающих, сам того не зная. Поэтому в виде страховки ношение защитных масок для тех, кто поставил себе вакцину, является правильным. К тому же у Роспотребнадзора жесткие рекомендации по поводу использования средств защиты в пандемию, и их никто не отменял", – сказал Ишмухаметов.

Ранее власти Сахалина заявили, что привившиеся от COVID-19 жители смогут не носить маски. Губернатор региона Валерий Лимаренко подчеркнул, что людям после вакцинации будет выдаваться специальный бейджик, который даст право не использовать маску.

За последние сутки в России выявили 24 763 новых случая COVID-19 в 85 регионах. 3 426 (13,8%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 3 495 816 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

