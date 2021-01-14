Власти Сахалина заявили, что привившиеся от COVID-19 жители смогут не носить маски

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Сделавшие прививку от коронавируса жители Сахалина смогут не носить маски в общественных местах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

"Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик – такой специальный документ, который они могут носить вместо маски", – заявил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Он отметил, что массовая вакцинация на Сахалине и Курилах начнется 16 января с крупной поставкой партий препарата "Спутник V". По его словам, в среднем в область будут поступать ежемесячно 20 тысяч доз препарата.

Накануне Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в настоящий момент в стране работает 1 331 прививочный пункт. Она призвала регионы и дальше наращивать объемы пунктов для вакцинации.

За последние сутки в России выявили 24 763 новых случая COVID-19 в 85 регионах. 3 426 (13,8%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 3 495 816 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

