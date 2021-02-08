Билл Гейтс предупредил людей о новых глобальных угрозах

15:29
Фото: ТАСС/Panoramic/ZUMA Press
Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что угрозами человечеству после пандемии коронавирусной инфекции могут стать изменение климата и биотерроризм. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Одна из них – изменение климата", – сказал Гейтс, отвечая на вопрос об опасностях, к которым мир еще подготовился. Он также подчеркнул, что ежегодно уровень смертности из-за данного фактора будет становиться больше, сравнивая с пандемией COVID-19.
Второй угрозой, как добавил Гейтс, можно считать биотерроризм.
"Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", – отметил Гейтс.
Кроме того, Гейтс предупредил, что COVID-19 – теперь часть повседневной жизни в той же степени, что и торнадо, землетрясения.
Шесть лет назад Гейтс, когда выступал на конференции, сказал, что в течение нескольких десятилетий может появиться опасный вирус.
Ранее Билл Гейтс отреагировал на слухи о его "причастности" к пандемии коронавируса. Предприниматель добавил, что ранее его фонд сталкивался с недоверием со стороны людей к вакцинации.
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