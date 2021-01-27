Гейтс считает, что следующая пандемия может быть "в десятки раз" хуже нынешней

Фото: ТАСС/Sven Hoppe/DPA

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир не готов к очередной пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам мультимиллиардера, следующий вызов в виде пандемии может быть в десять раз хуже нынешнего.

"Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг – есть много того, что можно сделать", – заявил Гейтс.

Он отметил, что коронавирус стал уже частью повседневной жизни наряду со стихийными бедствиями и катастрофами. По мнению Гейтса, правительства стран должны защищать людей от всего этого.

Предприниматель добавил, что более качественная подготовка по-другому сказалась бы на жизни во время пандемии. В частности, удалось бы быстрее выявлять зараженных и снизить количество погибших.

"Мы должны извлечь урок. Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже", – сказал Гейтс, заключив, что бороться с пандемией необходимо глобально.

Ранее бизнесмен заявил, что новое эпидемиологическое бедствие в мире может произойти очень скоро. По его мнению, человечеству повезет, если это случится через 20 лет, но он не исключает, что новая пандемия может начаться и через три года.