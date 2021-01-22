Билл Гейтс привился от коронавируса

Фото: twitter.com/BillGates

Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс объявил, что получил первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом он написал в своем личном Twitter-аккаунте.

"Одно из преимуществ того, что тебе 65 – это то, что я имею право на вакцину против COVID-19. На этой неделе я получил свою первую дозу и чувствую себя прекрасно", – заявил Гейтс.

Миллиардер также поблагодарил врачей, добровольцев и регулирующие органы за работу в области создания антикоронавирусной вакцины.

В своем сообщении Билл Гейтс не уточнил, препаратом какой компании воспользовался.

Ранее основатель Microsoft записал подкаст, в котором назвал вероятной новую пандемию. При этом он отметил, что опыт борьбы с коронавирусом сделает человечество более подготовленным.

