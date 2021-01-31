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В мире

31 января, 22:58

Билл Гейтс отреагировал на слухи о его "причастности" к пандемии COVID-19

за рубежом

Фото: Panoramic/ТАСС/ZUMA Press

Распространение недостоверных слухов о вакцинации может продлить эпидемию COVID-19. С таким комментарием выступил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, сообщает издание Suddeutsche Zeitung.

Кроме того, глава компании опроверг ряд слухов, связанных с причастностью к пандемии коронавируса.
"Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией", – подчеркнул Гейтс.

Предприниматель добавил, что ранее его фонд сталкивался с недоверием со стороны людей к вакцинации. По словам Гейтса, при борьбе с полиомиелитом в Нигерии и Пакистане много было слухов о препарате. В том числе люди сомневались в безопасности вакцины, заверяя, что у женщин может быть бесплодие.

Для того чтобы бороться с такими заблуждениями надо обращаться к влиятельным людям, уверен основатель IT-корпорации.

Ранее ученые выявили ахиллесову пяту коронавируса. Выяснилось, что вирус обладает специальным ферментом, который дает инфекции эволюционное преимущество.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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