Ученые выявили ахиллесову пяту коронавируса

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Специалисты Университета Вандербильта совместно с коллегами из медицинского отделения Техасского университета обнаружили слабое место SARS-CoV-2, сообщает портал MedicalXpress.
Ученые установили, что коронавирус обладает специальным ферментом, который дает инфекции эволюционное преимущество. Экзорибонуклеаза nsp14-ExoN помогает вирусу исправлять ошибки, которые возникают при генерации дочерних молекул его ДНК, извлекая генетический материал из других штаммов.
"Экзорибонуклеаза коронавируса, таким образом, служит важной мишенью для подавления и ослабления продолжающейся пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов", – сообщила один из авторов научного труда Дженнифер Гриббл.
Ученые предполагают, что обнаруженный фермент является ахиллесовой пятой вируса, поскольку лекарство, которое сможет заблокировать его действие, должно лишить коронавирус способности к перераспределению генетического материала и заставит его полностью "отключиться".
Ранее исследователи обнаружили коронавирусы, имеющие 92,6 процента нуклеотидной идентичности с SARS-CoV-2. Схожесть идентифицировали с помощью образцов, взятых у двух подковоносых летучих мышей Шамеля в Камбодже в 2010 году. В материале говорится, что они признаны главным природным резервуаром коронавирусов, связанных с SARS.
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