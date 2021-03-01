В ВОЗ заявили, что вторая волна пандемии еще не закончилась

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что вторая волна пандемии коронавируса в мире еще не закончилась.
"Вторая волна не закончилась, хотя она хорошо идет на спад", – заявила она в эфире телеканала "Россия-24".
Вуйнович отметила, что у населения многих стран все еще нет достаточного иммунитета. По ее словам, соблюдение мер безопасности важно и с точки зрения предотвращения возможных мутаций вируса.
"Важно соблюдать меры социальной дистанции, личной гигиены, носить маски, потому что когда вирус переходит с человека на человека, он получает возможность мутировать. Давайте не будем давать вирусу возможности адаптироваться", – добавила представитель ВОЗ.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали число россиян, которые обладают иммунитетом к коронавирусу. Как заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, речь идет о числе между 8 и 9 миллионами граждан страны.
По данным ВОЗ на 1 марта, в мире выявлено уже более 113 миллионов случаев заражения, свыше 2,5 миллиона человек скончались.
В России выявлено 4 257 650 случаев коронавируса. За весь период умерли 86 455 человек, выздоровели 3 823 074 человека.
В Москве зафиксировали 2 097 новых случаев коронавируса
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