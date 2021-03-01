Эпидемиолог объяснил необходимость соблюдать масочный режим

Фото: ТАСС/MAXIM SHIPENKOV/EPA

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико призвал россиян продолжать соблюдать масочный режим, сообщает РИА Новости.

По его словам, даже вакцинированные люди могут быть источником инфекции.

"Пандемия, к сожалению, продолжается, и как-то внимание нельзя снижать к обычным, таким проверенным уже мерам профилактики, как физическое дистанцирование и маски. Это очень важная вещь. И даже привитые, они тоже могут быть в какой-то мере источником инфекции", – сказал Брико.

Он добавил, что последние цифры свидетельствуют о том, что коронавирус в России продолжает выявляться.

Медик призвал проявлять внимание к своему здоровью и к своим близким. Он добавил, что вакцинация очень важна, но обычные проверенные меры нужно продолжать использовать.

Ранее Владимир Путин поручил проверить эффективность российских вакцин от коронавируса против новых его штаммов. Доклад должен быть подготовлен до 15 марта 2021 года.

В середине февраля Центр "Вектор" подтвердил эффективность российских вакцин против "британского" штамма коронавируса. Речь идет о препаратах "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Также Роспотребнадзор сообщил, что на эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" не влияют мутации "южноафриканского" и "бразильского" штаммов коронавируса.