В ВОЗ допустили появление менее уязвимых к вакцинам штаммов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила возможность возникновения штаммов коронавируса, которые менее восприимчивы к имеющимся вакцинам.

Однако, по ее словам, уже имеется база, и изменить вакцины будет возможно.

"Конечно, надо быть осторожными, вирус мутирует, и он может поменять белок в любой момент. Антитела, которые у нас есть, могут просто промахнуться", – рассказала Вуйнович в интервью РБК.

Она отметила, что разработчики сейчас определяют, насколько эффективны имеющиеся вакцины от новых штаммов коронавируса.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в мире продолжает снижаться число выявляемых случаев COVID-19, при этом число стран, где обнаружены новые штаммы коронавируса, продолжает расти.

По данным организации, "британский" штамм был обнаружен уже в 86 странах, "южноафриканский" – в 44 странах, а "бразильский/японский" штамм выявили в 15 странах. В связи с этим в ВОЗ призвали не обнадеживаться и продолжать придерживаться санитарных норм.

Случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Великобритании, Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах.

Кроме того, очаг заражения "британским" штаммом коронавируса выявили в Японии. Трое инфицированных человек из префектуры Сайтама контактировали с мужчиной, который ранее заразился данным видом коронавируса.