В ВОЗ объяснили, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
В мире продолжает снижаться число выявляемых случаев COVID-19, при этом число стран, где обнаружены новые штаммы коронавируса, продолжает расти, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Как уточняется, четвертую неделю подряд количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 во всем мире снижается. На прошлой неделе было 3,1 миллиона новых случаев, что на 17% меньше, чем неделей ранее.
"Это самый низкий показатель с недели, начавшейся 26 октября (15 недель назад). Число зарегистрированных новых смертей также снижается вторую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 88 тысяч новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей", – говорится в сообщении.
При этом, согласно данным организации, "британский" штамм был обнаружен уже в 86 странах, "южноафриканский" – в 44 странах, а "бразильский/японский" штамм выявили в 15 странах. В связи с этим в ВОЗ призвали не обнадеживаться и продолжать придерживаться санитарных норм.
Ранее в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. По данным медиков, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.
Случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах.
Кроме того, очаг заражения "британским" штаммом коронавируса выявили в Японии. Трое инфицированных человек из префектуры Сайтама контактировали с мужчиной, который ранее заразился данным видом коронавируса.
"Британский" штамм коронавируса зафиксировали в 17 городах Турции
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