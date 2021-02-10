В ВОЗ объяснили, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В мире продолжает снижаться число выявляемых случаев COVID-19, при этом число стран, где обнаружены новые штаммы коронавируса, продолжает расти, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Как уточняется, четвертую неделю подряд количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 во всем мире снижается. На прошлой неделе было 3,1 миллиона новых случаев, что на 17% меньше, чем неделей ранее.

"Это самый низкий показатель с недели, начавшейся 26 октября (15 недель назад). Число зарегистрированных новых смертей также снижается вторую неделю подряд: на прошлой неделе было зарегистрировано 88 тысяч новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей", – говорится в сообщении.

При этом, согласно данным организации, "британский" штамм был обнаружен уже в 86 странах, "южноафриканский" – в 44 странах, а "бразильский/японский" штамм выявили в 15 странах. В связи с этим в ВОЗ призвали не обнадеживаться и продолжать придерживаться санитарных норм.

Ранее в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. По данным медиков, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах.

Кроме того, очаг заражения "британским" штаммом коронавируса выявили в Японии. Трое инфицированных человек из префектуры Сайтама контактировали с мужчиной, который ранее заразился данным видом коронавируса.