Голикова спрогнозировала сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения России, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться к августу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью ТАСС.
По ее словам, это произойдет, если вакцинация будет идти такими же темпами, как сейчас, и если число прививочных пунктов останется на нынешнем уровне.
"Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации", – пояснила Голикова.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что впервые за семь недель был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что сейчас ВОЗ занимается поиском причины роста числа заболеваемости COVID-19.
При этом Гебрейесус допустил, что частично это связано с ослаблением ограничительным мер, а также с потерей людьми бдительности.
Победить COVID-19 к концу 2021 года не получится – ВОЗ
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