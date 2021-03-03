В России выявили 10 535 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах. При этом 1 316 случаев (12,5%) были без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

В Москве выявили 1 284 новых случая, в Санкт-Петербурге – 962, в Московской области – 691, в Нижегородской области – 388, в Воронежской области – 286, Ростовской области – 277.

Всего в России зарегистрировали 4 278 750 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Чукотском автономном округе, Тыве и Магаданской области.

За сутки в РФ скончались 452 человека, за весь период от коронавируса умерли 87 348 человек.

В России за прошедшие сутки выписали 15 694 человека, общее число переболевших коронавирусом – 3 853 734.

По мнению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться у граждан страны к концу августа. Для этого, считает представитель кабмина, требуется сохранить текущие темпы вакцинации и количество прививочных площадок.

