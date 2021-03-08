В Москве прививку от коронавируса сделали более 700 тысяч человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве уже более 700 тысяч человек вакцинировались от коронавируса, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день она (вакцинация – Прим. ред.) проходит очень хорошо, вакцинировались более 700 тысяч человек с начала кампании, ежедневно вакцинируются от 10 до 15 тысяч", – заявила Ракова в эфире канала "Россия 24".

По ее словам, всего коронавирусом переболели более 1 миллиона москвичей, антитела имеются примерно у 43% жителей столицы.

"Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, антитела G на сегодняшний день имеют в среднем 42%–43% москвичей", – сказала заммэра.

В понедельник, 8 марта обязательный домашний режим для пожилых перестал действовать в Москве. Кроме того, транспортные карты москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями были разблокированы.

О послаблениях ранее объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пояснял, что ситуация с коронавирусом в столице улучшилась. В частности, количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в пять раз снизилось относительно пиковых значений. Кроме того, уровень распространения коронавируса по другим показателям упал в 2–3 раза.