Максим Орешкин заразился COVID-19

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Помощник президента России Максим Орешкин заболел COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства пожелал Орешкину здоровья.

Мишустин в субботу провел совещание в Кемерове по развитию региона. На встрече глава кабмина утвердил программу социально-экономического развития до 2024 года. Он выразил благодарность всем, кто работал над документом.

"Всех коллег, и Максима Станиславовича Орешкина, который тоже очень много работал, чтобы эта программа случилась. К сожалению, он заболел коронавирусом", – приводит слова Мишустина РИА Новости.

Ранее стало известно, что коронавирусом переболел глава Минспорта Олег Матыцин. Он рассказал, что ему предложили получить вакцину, однако теперь он имеет естественные антитела.

До этого положительный тест на COVID-19 сдал губернатор Амурской области Василий Орлов.

