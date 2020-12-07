Губернатор Амурской области заразился коронавирусом

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Губернатор Амурской области Василий Орлов сдал положительный тест на коронавирус. Он стал 24-м российским губернатором, у которого подтвержден COVID-19.

"Должен вам сообщить, что у меня подтвердился положительный тест на COVID", – написал Орлов в Instagram. Он добавил, что по этой причине уходит на самоизоляции и будет работать дистанционно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее объяснил высокую заболеваемость коронавирусом среди депутатов и губернаторов.

В частности, он отметил, что риск быть инфицированными среди чиновников намного выше, чем в среднем по статистике, несмотря на все предпринимаемые меры.

По словам представителя Кремля, в силу своей работы политики не могут постоянно находиться дома и сидеть на телефонах.