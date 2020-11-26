Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

137 депутатов Госдумы переболели коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

"137 депутатов перенесли коронавирус", – сказал Володин.

Также он сообщил, что 21 парламентарий в настоящее время пребывает в больнице с COVID-19. Володин подчеркнул, что сейчас необходимо сделать все, чтобы люди были защищены от коронавируса.

Ранее стало известно, что COVID-19 заразился Виталий Милонов. Сообщалось, что он находится на самоизоляции и исключил контакты с другими людьми.

Кроме того, положительный результат теста на COVID-19 обнаружили у главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова. Он сообщал, что чувствует себя хорошо, и призывал внимательно относиться к своему здоровью.