Кудрин заболел коронавирусом

Фото: duma.gov.ru

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал на персональной странице в Twitter.

"Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь", – отметил он.

Также Кудрин пожелал подписчикам заботиться о своем здоровье.

В Кремле высокую заболеваемость политиков COVID-19 объяснили спецификой работы. По словам Дмитрия Пескова, специалисты этого профиля не могут постоянно находиться дома и работать дистанционно, их деятельность подразумевает множественные контакты.

В центре "Вектор" ранее рассказали, что делать после контакта с зараженными коронавирусом. По словам завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александра Рыжикова, первый шаг – это тестирование на COVID-19.

