Семикратный чемпион "Формулы-1" Хэмилтон заразился коронавирусом

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Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19. Об этом говорится на сайте Международной автомобильной федерации.

По информации FIA, заболевание гонщика коронавирусом не скажется на проведении мероприятий в предстоящие выходные.

Планировалось, что Хэмилтон выступит на этапе Гран-при Сахира в Бахрейне, однако сейчас информации о том, кто его заменит, нет. Сам автогонщик находится на самоизоляции.

Ранее пилот "Формулы-1" Ромен Грожан поделился фото из больницы. 29 ноября он врезался в ограждение во время гонки Гран-при.