Пилот "Формулы-1" Грожан поделился фото из больницы

Фото: twitter.com/RGrosjean

Пилот "Формулы-1" команды "Хаас" Ромен Грожан показал снимок из больницы. Гонщик поблагодарил всех за поддержку в Twitter.

Автогонщик 29 ноября врезался в ограждение во время гонки Гран-при "Формула-1" в Бахрейне. Болид моментально загорелся после столкновения.

Грожан успел самостоятельно покинуть болид. Он попал в больницу с ожогами рук и ног.

"Большое спасибо за все ваши сообщения. Люблю жизнь", – написал спортсмен. Сейчас здоровью пилота ничего не угрожает.

Ранее британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон досрочно победил в личном зачете пилотов по итогам Гран-при Турции. В результате автогонщик стал семикратным чемпионом "Формулы-1".