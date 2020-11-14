Лэнс Стролл заявил, что шокирован победой в квалификации Гран-при Турции "Формулы-1"

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Канадский пилот "Рейсинг Поинт" Лэнс Стролл заявил, что шокирован победой в квалификации Гран-при Турции. Для 22-летнего гонщика это первый поул в "Формуле-1".

"Я шокирован. Мы не выглядели конкурентоспособными в последней практике, но я счастлив сейчас, я собрал все вместе на этот круг в конце, у меня был только один круг, чтобы сделать это на промежуточной резине", – цитирует Стролла Sky Sports.

По словам гонщика, поул – это особенный момент для него, один из важнейших в карьере.

После квалификации стюарды вызвали Лэнса Стролла и Ландо Норриса для разбирательств из-за превышения скорости под желтыми флагами. Гонщикам грозят штрафные санкции, вплоть до потери позиций на старте.