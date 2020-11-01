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Спорт

18:06

Хэмилтон стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи "Формулы-1"

спорт

Фото: ТАСС/James Moy Photography/PA Images

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку 13-го этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Эмилии-Романьи.

Вторым стал еще один пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас. Третьим пришел австралиец Дэниел Риккьярдо из "Рено", четвертым – россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури".

Макс Ферстаппен из "Ред Булл" сошел на 50-м круге, его команда не набрала ни одного очка, поскольку Александер Албон финишировал только 15-м.

После схода Ферстаппена "Мерседес" досрочно стал обладателем Кубка конструкторов, завоевав этот титул в седьмой раз подряд.

Следующий этап пройдет в Турции 13-15 ноября.

Ранее Хэмилтон установил новый рекорд "Формулы-1" по количеству побед в гонках. По такому показателю он обошел легенду авто-спорта – немца Михаэля Шумахера.

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