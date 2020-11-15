Пилот Хэмилтон стал семикратным чемпионом гонки "Формула-1"

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Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон досрочно победил в личном зачете пилотов по итогам Гран-при Турции. В результате автогонщик стал семикратным чемпионом "Формулы-1", сообщает РИА Новости.

15 ноября Хэмилтон стал первым во время заезда на трассе "Истанбул Парк", находящейся в Турции. Он стартовал шестым и преодолел 58 кругов за 1 час 42 минуты 19,313 секунды.

Во время заезда мексиканец Серхио Перес из "Рейсинг Пойнт" финишировал в гонке вторым.

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят с 26 очками занимает 14-е место в зачете пилотов.

Ранее Хэмилтон стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи "Формулы-1". Вторым стал еще один пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас.