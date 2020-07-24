"Формула-1" объявила об отмене нескольких этапов Гран-при

17:42
Фото: Москва 24
Организаторы гоночной серии "Формула-1" объявили, что этапы Гран-при в Бразилии, США, Мексике и Канаде в 2020 году будут отменены.
Согласно сообщению на официальном сайте "Формулы-1", данное решение принято на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и разных локальных ограничений. Организаторы подчеркнули, что отмена была согласована с региональными партнерами.
В конце мая по схожим обстоятельствам был отменен этап гоночной серии "Формулы-1" в Нидерландах. При этом в 2021 году заезд состоится.
Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года пройдет в запланированные сроки – с 25 по 27 сентября. Ранее сообщалось, что в случае проблем его сможет принять Португалия.
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