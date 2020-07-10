Гран-при России "Формулы-1" состоится 25-27 сентября

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Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года пройдет в запланированные сроки – с 25 по 27 сентября, говорится в пресс-релизе.

Перед гонкой в Сочи состоится этап в итальянском Муджелло (11-13 сентября). На прошлых выходных состоялось первое после пандемии коронавируса гран-при Австрии.

Первым к финишу пришел финский гонщик Валттери Боттас. Второе место занял монегаск Шарль Леклер. Бронзовый пьедестал почета остался за британским спортсменом Лэндо Норрисом.

Во время преклонения гонщиками колена в знак солидарности с движением #BlackLivesMatter шесть гонщиков не стали делать этого. Среди них был и российский пилот Даниил Квят.

Он объяснил это тем, что ему не понятен данный жест. Он отметил, что подобные акции расходятся с его русским менталитетом, в котором преклонение колена возможно лишь перед флагом, богом или Родиной.