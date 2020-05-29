Williams из "Формулы-1" лишился титульного спонсора

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Британская команда гоночной серии "Формула-1" Williams расторгла контракт с титульным спонсором. Об этом сообщает RT.

Спонсором "Уильямса" ранее была компания ROKiT. О прекращении действия договора с ней сообщила пресс-служба команды.

Как стало известно ранее, из-за коронавируса и упавших доходов Williams заложила базу, землю и исторические болиды.

Британская команда известна как одна из старейших в пелотоне после Ferrari и McLaren. Ее пилоты одержали победы на 114 этапах Гран-при из 749.

На фоне распространения коронавируса постепенно отменяются этапы Гран-при "Формулы-1" нынешнего сезона. Уже известно, что не состоятся этапы во Франции и в Нидерландах.

