Российский гонщик "Формулы 1" объяснил отказ вставать на колено перед заездом

Фото: twitter.com/F1
Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят объяснил, почему не стал вставать на одно колено перед стартом этапа Гран-при "Формулы 1" в Австрии. Об этом сообщает RT.
"Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед Родиной, флагом, богом", – заявил гонщик.
Квят подчеркнул, что все в "Формуле 1" выступают против расизма. Об этом свидетельствуют и другие акции организации – например общие футболки "Конец расизму".
Помимо российского гонщика, от жеста с коленом отказались еще пятеро пилотов.
Ранее председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин назвал унижением преклонение колен коллегами в США перед протестующими.
Шестеро гонщиков "Формулы-1" не встали на колено перед заездом
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