Квят не преклонил колено в знак протеста "Формулы-1" против расизма

Фото: TASS/HOCH ZWEI/Charles Coates
Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.
Помимо Квята, выступающего за Alpha Tauri, остались стоять испанец Карлос Сайнс (McLaren), финн Кими Райкконен (Alfa Romeo), монегаск Шарль Леклер (Ferrari), итальянец Антонио Джовинацци и нидерландский гонщик Макс Ферстаппен (оба – Red Bull Racing).
Перед гонкой Ферстаппен и Леклер в социальных сетях объяснили, что считают важными в повседневной жизни действия и поведение, а не "формальные жесты, которые в некоторых странах могут рассматриваться как противоречивые".
"Я не стану на колени, но это вовсе не означает, что я менее привержен борьбе с расизмом, чем другие", – написал Леклер в Twitter. При этом все 20 гонщиков перед стартом облачились в футболки с надписями, призывающими бороться с расизмом (End racism).
Шестикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон выразил благодарность пилотам, которые вместе с ним преклонили колено. При этом он подчеркнул, что к этому "никого не надо принуждать". По его словам, идею инициировали "Формула-1" и Ассоциация пилотов.
"Это мощное послание, но это не изменит мир, проблема гораздо больше", – приводит слова Хэмилтона издание Mirror. Британец является первым темнокожим основным пилотом в истории "Формулы-1", передает News.ru.
Победу в первой гонке сезона праздновал Вальттери Боттас из Mercedes. Вторым стал Леклер, а третьим – британец Ландо Норрис (McLaren). Квят сошел в конце гонки из-за проблем с колесом.
Российский гонщик Квят не захотел преклонять колено на церемонии перед началом "Формулы-1"
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