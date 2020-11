Пилот Грожан въехал в стену на Гран-при Бахрейна

Серьезная авария произошла во время гонки Гран-при "Формула–1" в Бахрейне. Пилот команды "Хаас" Ромен Грожан влетел в ограждение.

Происшествие произошло во время первого круга. Грожан столкнулся с российским гонщиком Даниилом Квятом, а после врезался в ограждение. Его автомобиль моментально загорелся. Однако пилот смог его оперативно покинуть и сесть в медицинскую машину.

В Twitter команды отметили, что здоровью спортсмена ничего не угрожает. Он получил небольшие ожоги рук и ног, ему оказывают медицинскую помощь.

My God the crash of Grosjean turning into fire.



He is safe and already rescued pic.twitter.com/3hU4UKTN3X