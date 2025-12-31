Дегтярев заявил, что восстановление статуса ОКР является основной целью на 2026 год

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Восстановление статуса Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) является основной целью на 2026 год. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что благодаря контактам с МОК и международными федерациями все больше российских спортсменов допускается до соревнований с флагом и гимном страны. В 2025 году больше атлетов из России поучаствовали в чемпионатах мира и Европы, также в полтора раза выросло число медалей, которые получили российские спортсмены в олимпийских видах спорта.

По словам Дегтярева, важно, чтобы спортсмены из России смогли отправиться на юношеские Олимпийские игры в Дакар и подготовиться к участию в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

В начале декабря исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна. При этом должны соблюдаться стандартные протоколы международных федераций и организаторов мероприятий.