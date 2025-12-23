FIE допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским юниорам выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Ранее аналогичное решение приняла Международная федерация самбо (FIAS). Министр спорта России Михаил Дегтярев уточнил, что российские и белорусские самбисты смогут выступать уже с 1 января 2026 года.

Глава Европейской федерации самбо и российской организации Сергей Елисеев назвал данное решение важным шагом, который восстанавливает спортивную справедливость. По его словам, этот вид спорта является народным и объединяет страну.

В начале декабря исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна. При этом должны соблюдаться стандартные протоколы международных федераций и организаторов мероприятий.

