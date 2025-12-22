FEI выдала нейтральный статус четверым российским всадникам

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Uwe Anspach

Международная федерация конного спорта (FEI) выдала нейтральный статус четверым атлетам из России. Это следует из документов, которые есть в распоряжении ТАСС.

Теперь на международных турнирах смогут выступить Алиса Романова, Мария и Полина Трофимовы, а также Елизавета Трощенкова. Помимо этого, нейтральные статусы получили официальные лица Юрий Романов и Алла Субботина.

На данный момент нейтральный статус выдан 53 представителям российского конного спорта.

В конце 2023 года FEI одобрила участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, но в нейтральном статусе. После были разработаны критерии допуска атлетов на турниры.

В частности, спортсмены не должны поддерживать спецоперацию, а также иметь контракты с белорусскими или российскими военными и другими органами нацбезопасности. Помимо этого, атлеты должны соблюдать все положения и правила федерации, в том числе антидопинговые.

В ноябре 2025 года FEI допустила российских и белорусских атлетов до командных турниров. Однако данное решение вступит в силу со следующего года.

