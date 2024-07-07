Федерация конного спорта РФ согласовала двум всадницам получение нейтрального статуса

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Российские спортсменки Алиса Лыбань и Елизавета Кургузова претендуют на получение нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию конного спорта России (ФКСР).

Бюро ФКСР согласовало нейтральный статус всадницам в середине июня.

Кроме того, организация присвоила статус россиянам Александре Изместьевой, Анне Сущевой, Евгении Давыдовой, Алексею Тюшкевичу, Алексею Мащенкову, Валерии Гиневой и Екатерине Фирюлиной.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список первых спортсменов из России, допущенных на Олимпиаду. В него вошли велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.

Олимпиада состоится с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для подобных атлетов, помимо прочего, утвердили специальные флаг и гимн.

