Международная федерация конного спорта допустила россиян до командных турниров

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Международная федерация конного спорта (FEI) допустила российских и белорусских атлетов до командных турниров. Об этом сообщила пресс-служба Федерации конного спорта России (ФКСР).

Данное решение было принято на Генассамблее FEI. Оно вступит в силу со следующего года.

В конце 2023 года Международная федерация конного спорта одобрила участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, но в нейтральном статусе. После FEI выработала критерии допуска атлетов из РФ и Белоруссии на турниры.

В частности, спортсмены не должны поддерживать проведение спецоперации, а также иметь контракты с белорусскими или российскими военными и другими органами нацбезопасности. Помимо этого, атлеты должны соблюдать все положения и правила федерации, в том числе антидопинговые.

Актами поддержки боевых действий будет расцениваться любая форма явного или неявного выражения поддержки СВО. В пример привели публичные заявления, в частности, в соцсетях, участие в мероприятиях или ношение символов.

