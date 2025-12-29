В Госдуме предложили запретить отключать свет и воду в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Анна Селина

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова предложили запретить плановые отключения электричества и воды в период с 1 по 8 января. Обращение направлено главе Минстроя России Иреку Файзуллину, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Авторы инициативы напомнили, что в настоящее время нет запрета на проведение плановых ремонтных и профилактических работ в нерабочие дни. Однако в некоторых регионах бывают случаи, когда в праздники люди сталкиваются с перерывами в подаче ресурсов.

По мнению парламентариев, комфорт и безопасность россиян в праздничные дни должны быть гарантированы на федеральном уровне и не зависеть от планов местных властей и организаций. При этом исключение должно быть сделано только для аварийных и неотложных работ, уточнили они.

Ранее член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что отключать электричество в Новый год за долги недопустимо без соблюдения установленной процедуры.

Он объяснил, что запрета на отключение 31 декабря и 1 января нет, но такие практики расцениваются как злоупотребление правом, и контролирующие органы и суды обычно встают на сторону граждан.