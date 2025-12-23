Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 21:40

Политика
Главная / Новости /

Депутат Якубовский: внезапное отключение электроэнергии в Новый год недопустимо

Россиянам рассказали, могут ли отключить электроэнергию за долги в Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отключать электроэнергию в Новый год за долги недопустимо без соблюдения установленной процедуры. Действующее законодательство требует уведомлять граждан не менее чем за 20 дней, рассказал RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Любое внезапное отключение, тем более в праздничный период, будет незаконным. Важно подчеркнуть, что электроэнергия относится к жизненно необходимым коммунальным услугам", – пояснил депутат.

Как отметил парламентарий, формального запрета на отключение 31 декабря и 1 января нет, однако проведение таких практик расценивается в качестве злоупотребления правом, и контролирующие органы и суды обычно встают на сторону граждан.

При этом, по словам депутата, особое внимание уделяется ситуациям, при которых в жилых помещениях проживают дети, пожилые и инвалиды. В таких случаях отключение электроэнергии будет признано нарушением прав, подчеркнул он.

"Если отключение произошло с нарушением порядка, у людей есть все основания обращаться в жилищную инспекцию и прокуратуру, требовать немедленного восстановления подачи электроэнергии, перерасчета и компенсации", – добавил Якубовский.

Ранее россиянам напомнили, что декабрьскую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) необходимо оплатить в начале января. Поскольку в первом месяце 2026 года 10-е число выпадает на субботу, срок оплаты переносится на ближайший рабочий день, то есть на 12 января.

С марта 2026 года россияне начнут по-новому платить за ЖКУ

Читайте также


политикаобществоЖКХ

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика