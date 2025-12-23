Депутат Якубовский: внезапное отключение электроэнергии в Новый год недопустимо

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отключать электроэнергию в Новый год за долги недопустимо без соблюдения установленной процедуры. Действующее законодательство требует уведомлять граждан не менее чем за 20 дней, рассказал RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Любое внезапное отключение, тем более в праздничный период, будет незаконным. Важно подчеркнуть, что электроэнергия относится к жизненно необходимым коммунальным услугам", – пояснил депутат.

Как отметил парламентарий, формального запрета на отключение 31 декабря и 1 января нет, однако проведение таких практик расценивается в качестве злоупотребления правом, и контролирующие органы и суды обычно встают на сторону граждан.

При этом, по словам депутата, особое внимание уделяется ситуациям, при которых в жилых помещениях проживают дети, пожилые и инвалиды. В таких случаях отключение электроэнергии будет признано нарушением прав, подчеркнул он.

"Если отключение произошло с нарушением порядка, у людей есть все основания обращаться в жилищную инспекцию и прокуратуру, требовать немедленного восстановления подачи электроэнергии, перерасчета и компенсации", – добавил Якубовский.

Ранее россиянам напомнили, что декабрьскую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) необходимо оплатить в начале января. Поскольку в первом месяце 2026 года 10-е число выпадает на субботу, срок оплаты переносится на ближайший рабочий день, то есть на 12 января.

