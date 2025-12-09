Форма поиска по сайту

09 декабря, 19:25

Общество

Путин потребовал не допускать взлета тарифов ЖКХ "до небес"

Фото: kremlin.ru

Рост тарифов в сфере ЖКХ связан с инфляцией, но этот процесс должен быть в меру, заявил Владимир Путин, выступая на заседании Совета по правам человека.

Вопрос о причинах увеличения цен президенту задал кинорежиссер Александр Сокуров. В ответ глава государства подчеркнул необходимость избежания стихийного характера в этой системе.

"И соответствующие государственные инстанции, прежде всего ФАС и соответствующие комиссии на местах в регионах, должны за этим строго следить. Здесь ни в коем случае нельзя допустить, чтобы со ссылкой на эту инфляцию цены и тарифы взлетали до небес", – отметил Путин.

В 2026 году тарифы на ЖКУ в России повысятся дважды. Это произойдет 1 января и 1 октября. Сильнее всего цены вырастут в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%), Тамбовской и Тюменской областях (по 17,5%) и Северной Осетии (16,3%), а меньше всего – в Хакасии, Чукотском АО, Бурятии, Кировской и Сахалинской областях (по 8–9%).

При этом в Москве предельный рост осенью составит 15%, в области – 12,8%. В Санкт-Петербурге он установится на отметке в 14,6%, а в Ленинградской области – 9,2%.

Кроме того, с 1 марта будущего года в стране изменится крайний срок оплаты ЖКУ. Его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Изменение направлено на повышение удобства оплаты для большинства граждан, получающих зарплату в этот период. В частности, перенос срока поможет избежать штрафов и пеней за просрочку.

