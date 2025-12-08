Путин: изменения в сфере ЖКХ не очень ощутимы для людей

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Изменения в сфере ЖКХ пока не очень ощутимы для людей, заявил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"По мнению людей, пока не столь ощутимы изменения в жилищно-коммунальной сфере, в создании безбарьерной среды", – сказал российский лидер.

Он обратился к правительству страны и попросил совместно с регионами ускорить разработку комплексной программы развития опорных населенных пунктов и утвердить ее в кратчайшие сроки.

"Большая часть ориентиров на текущий год достигнута, в том числе выполнены планы по переселению граждан из аварийного жилья", – отметил Путин.

По словам главы государства, оценки россиян повысились в таких сферах, как состояние дорог, условия для внутреннего туризма, а также качество среднего профессионального и высшего образования, предоставление электронных госуслуг.

При этом 42% жителей крупных и малых городов указали на улучшение состояния городской среды. Это на 5% больше, чем годом ранее, подчеркнул Путин.

Ранее президент подписал закон о переносе крайнего срока оплаты ЖКУ с 10-го на 15-е число. Документ также затрагивает срок предоставления платежных документов – он перенесен с 1-го на 5-е число месяца. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года.