Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 16:45

Общество
Главная / Новости /

Путин: изменения в сфере ЖКХ не очень ощутимы для людей

Изменения в сфере ЖКХ не очень ощутимы для людей – Путин

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Изменения в сфере ЖКХ пока не очень ощутимы для людей, заявил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"По мнению людей, пока не столь ощутимы изменения в жилищно-коммунальной сфере, в создании безбарьерной среды", – сказал российский лидер.

Он обратился к правительству страны и попросил совместно с регионами ускорить разработку комплексной программы развития опорных населенных пунктов и утвердить ее в кратчайшие сроки.

"Большая часть ориентиров на текущий год достигнута, в том числе выполнены планы по переселению граждан из аварийного жилья", – отметил Путин.

По словам главы государства, оценки россиян повысились в таких сферах, как состояние дорог, условия для внутреннего туризма, а также качество среднего профессионального и высшего образования, предоставление электронных госуслуг.

При этом 42% жителей крупных и малых городов указали на улучшение состояния городской среды. Это на 5% больше, чем годом ранее, подчеркнул Путин.

Ранее президент подписал закон о переносе крайнего срока оплаты ЖКУ с 10-го на 15-е число. Документ также затрагивает срок предоставления платежных документов – он перенесен с 1-го на 5-е число месяца. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года.

Новости регионов: жильцам МКД запретили ставить кондиционеры без согласия соседей

Читайте также


властьобществоЖКХ

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика