Путин: изменения в сфере ЖКХ не очень ощутимы для людей

08 декабря, 16:45Общество
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Изменения в сфере ЖКХ пока не очень ощутимы для людей, заявил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
"По мнению людей, пока не столь ощутимы изменения в жилищно-коммунальной сфере, в создании безбарьерной среды", – сказал российский лидер.
Он обратился к правительству страны и попросил совместно с регионами ускорить разработку комплексной программы развития опорных населенных пунктов и утвердить ее в кратчайшие сроки.
"Большая часть ориентиров на текущий год достигнута, в том числе выполнены планы по переселению граждан из аварийного жилья", – отметил Путин.
По словам главы государства, оценки россиян повысились в таких сферах, как состояние дорог, условия для внутреннего туризма, а также качество среднего профессионального и высшего образования, предоставление электронных госуслуг.
При этом 42% жителей крупных и малых городов указали на улучшение состояния городской среды. Это на 5% больше, чем годом ранее, подчеркнул Путин.
Ранее президент подписал закон о переносе крайнего срока оплаты ЖКУ с 10-го на 15-е число. Документ также затрагивает срок предоставления платежных документов – он перенесен с 1-го на 5-е число месяца. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года.
Новости регионов: жильцам МКД запретили ставить кондиционеры без согласия соседей