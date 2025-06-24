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Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число. Соответствующий документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Под нововведение также подпал срок предоставления платежных документов. Он будет перенесен с 1-го на 5-е число месяца.

Согласно новому закону, по истечении 210 дней после его опубликования Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России будет публиковать в государственной информационной системе ЖКХ сведения об исполнительных производствах по взыскиванию долгов по оплате. Оператор должен будет размещать в ГИС информацию об объектах госучета жилищного фонда, куда входят технические характеристики и состояние.

Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Как рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, нововведения предполагают формирование удобства и комфорта россиян. Многие получают зарплаты 12-го или 15-го числа, поэтому им удобнее оплачивать ЖКУ после этих дат. По его словам, изменения помогут исключить просрочки по оплате и начисления пений.

Ранее Минстрой России предложил увеличить ставки за потребление воды без счетчиков в два раза. Указывалось, что в случае, когда в помещении отсутствуют счетчики, стоимость коммунальных услуг рассчитывается с учетом повышающего коэффициента, который равен 1,5. Однако ведомство считает, что этой нормы недостаточно для стимулирования установки приборов учета.

