Минстрой предложил в два раза увеличить плату за потребление воды без счетчиков

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Минстрой предложил увеличить ставки за потребление воды без счетчиков в два раза. Проект постановления правительства с данной инициативой опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что в случае, когда в помещении отсутствуют счетчики, стоимость коммунальных услуг рассчитывается с учетом повышающего коэффициента, который равен 1,5, что закреплено положением правил № 354. Тем не менее ведомство считает, что этой нормы недостаточно для стимулирования установки приборов учета.

"Предлагается установить размер повышающего коэффициента, предусмотренного правилами № 354, равным 3", – говорится в документе.

Как пояснили авторы проекта, инициатива повысит ответственность владельцев недвижимости за отсутствие счетчиков воды или за несвоевременную их поверку. Они также предложили усилить контроль за расчетом платы в случае несанкционированного или самостоятельного подключения к инженерным сетям.

Вместе с тем Минстрой упомянул успешный эксперимент в Москве, в результате которого доля установленных счетчиков увеличилась с 80% в 2015 году до 90% в 2024-м. При этом в целом по стране уровень оснащенности приборами учета потребления воды составляет 84%.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 июля будут проиндексированы тарифы на жилищные услуги. Совокупная плата за коммунальные услуги может увеличиться не более чем на 15%. Отдельные тарифы могут меняться в пределах общего индекса.

Таким образом, холодное водоснабжение в столице составит 65,77 рубля за кубометр, горячее –312,5 рубля за кубометр, а отопление – 3 738,37 рубля за гигакалорию. Тариф на электроэнергию при одноставочном учете может вырасти на 16,4% – с 6,15 до 7,16 рубля за киловатт-час.