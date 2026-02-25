В Мытищах подросток выстрелил из сигнального пистолета сверстнику в лицо

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковных Мытищах один из подростков случайно выстрелил из сигнального пистолета в лицо своему знакомому 2011 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 25 февраля. По предварительным данным, подростки находились в кафе на Шараповском проезде и играли с пусковым устройством.



Пострадавший был оперативно госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. Как рассказал он сам, один из его знакомых рассматривал пусковое устройство для подачи светозвуковых сигналов и выстрелил в его сторону случайно.

Полиция и Мытищинская городская прокуратура совместно проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия. Также планируется оценить законных представителей подростков, при наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

