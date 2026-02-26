Подмосковный омбудсмен призвала ввести ГОСТ на окна

Фото: depositphotos/chica-chica

В России следует ввести ГОСТ на окна и производить их только с блокираторами для обеспечения безопасности детей, уверена уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она написала об этом в своем телеграм-канале.

"При замене окон покупатель может выбрать форму блокиратора, так же как выбирает цвет рамы", – добавила она.

Блокиратор на окне, по замыслу Мишоновой, должен стать такой же обязательной опцией, как ремни безопасности в автомобиле. Она также высказалась в поддержку закона, который бы обязал оборудовать окна блокираторами, если в доме есть дети, вне зависимости от этажа. Также это должно коснуться арендодателей, уверена правозащитница.

Омбудсмен указала, что дети в России погибают "по глупости и по неправильному просчету". Она также указала на случай, произошедший в Санкт-Петербурге, когда из окна десятого этажа выпал двухлетний мальчик. Мишонова подчеркнула, что это случилось, поскольку на одной из оконных створок не было блокиратора.

Инцидент произошел в Богатырском переулке Петербурга. Мать мальчика вышла из комнаты, а когда вернулась, ребенка уже не было. Прохожие на улице заметили, что он свесился с подоконника, и растянули одежду, чтобы смягчить его падение. В итоге ребенок выжил. Его госпитализировали с кататравмой и сотрясением головного мозга.

