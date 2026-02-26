Форма поиска по сайту

Новости

26 февраля, 14:53

Происшествия

В Москве мужчина убил бывшую девушку и скрылся за границей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве мужчина убил бывшую девушку и скрылся за границей. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным ведомства, вечером 21 февраля девушку 2004 года рождения доставили в одно из медучреждений Москвы из подъезда дома, который находится в Ореховом проезде. Врачи обнаружили у нее множественные колото-резаные раны. Спустя время потерпевшая умерла от полученных травм.

В результате следователи выяснили, что ранения девушке нанес ее бывший молодой человек, который после случившегося отправился за границу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве. Злоумышленнику предъявлено обвинение, он заочно арестован.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и кадры с камер видеонаблюдения, а также провели допрос свидетелей.

Ранее в Новокузнецке 63-летний мужчина нанес 93-летнему отцу более 25 раз ударов ножом. По версии следствия, злоумышленник совершил преступление на фоне бытового конфликта. От полученных ранений пенсионер скончался на месте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве. Злоумышленник был задержан, решается вопрос об аресте. В настоящее время ему предъявлено обвинение.

"Московский патруль": убийство 25-летней давности раскрыли в столице

