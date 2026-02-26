Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве мужчина убил бывшую девушку и скрылся за границей. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным ведомства, вечером 21 февраля девушку 2004 года рождения доставили в одно из медучреждений Москвы из подъезда дома, который находится в Ореховом проезде. Врачи обнаружили у нее множественные колото-резаные раны. Спустя время потерпевшая умерла от полученных травм.

В результате следователи выяснили, что ранения девушке нанес ее бывший молодой человек, который после случившегося отправился за границу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве. Злоумышленнику предъявлено обвинение, он заочно арестован.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и кадры с камер видеонаблюдения, а также провели допрос свидетелей.

