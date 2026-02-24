Форма поиска по сайту

24 февраля, 15:14

Происшествия

В Новокузнецке мужчина более 25 раз ранил ножом 93-летнего отца

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Новокузнецке 63-летний мужчина более 25 раз ранил ножом 93-летнего отца. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.

Инцидент произошел 21 февраля в доме, расположенном на улице Тольятти. По данным ведомства, мужчина на фоне бытового конфликта нанес отцу не менее 25 ударов ножом в область грудной клетки, туловища, верхних и нижних конечностей. В результате последний скончался на месте происшествия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве. Злоумышленник был задержан, решается вопрос об аресте. В настоящее время ему предъявлено обвинение.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, изъяли нож, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую. Последнее исследование позволит определить, в каком состоянии находился фигурант дела в момент преступления.

"В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – сказано в сообщении.

Ранее в Алтайском крае мужчина насмерть сбил 63-летнюю женщину, а затем зарубил отца топором. По данным регионального главка МВД России, после того как 40-летний злоумышленник наехал на пенсионерку, он попросил своего отца взять вину на себя.

Тот отказался помогать сыну, после чего фигурант схватил топор и ударил мужчину по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался. Правоохранители задержали подозреваемого, против него возбуждено уголовное дело.

"Московский патруль": убийство 25-летней давности раскрыли в столице

происшествиярегионы

